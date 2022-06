von Andreas Hoidn-Borchers und Axel Vornbäumen Sie hat sich nach ihrem Ausscheiden aus der Politik extrem rar gemacht. Was die Ex-Kanzlerin von Putins Überfall auf die Ukraine hält und ob sie sich mitschuldig fühlt – man konnte es nur erahnen. Jetzt hat sie Einblick in ihr Innerstes gewährt. Angela Merkel ist ziemlich mit sich im Reinen.

Als das Ende von Angela Merkel als Kanzlerin nahte, im September 2021, resümierte der "Spiegel"-Autor Alexander Osang seine Reporter-Beziehung zur ihr in einem Essay, der vor allem von der Unmöglichkeit handelt, jener Frau nahe zu kommen, die 16 Jahre lang dieses Land regierte. So viele Fragen, so wenig Antworten. Jedenfalls keine befriedigende. Osang schloss seinen Text unter anderem mit dem Satz: "Wenn ich eine einzige Frage an die Kanzlerin frei hätte, würde ich sie fragen: 'Wie geht es Ihnen eigentlich?'“