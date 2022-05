Sehen Sie im Video: Angelina Jolie lässt sich bei Besuch in Lwiw nicht durch Sirenengeheul einschüchtern.









STORY: Die US-Schauspielerin und UNHCR-Sondergesandte Angelina Jolie hat am Wochenende die westukrainische Stadt Lwiw besucht. Der Ort gilt als Drehkreuz für Flüchtlinge, die aus den Kriegsgebieten im Osten vertrieben wurden. Dass man auch im Westen des Landes nicht sicher ist, erfuhr der Star dann am eigenen Leib. Denn als Jolie sich in der Nähe des Bahnhofs aufhielt, fingen Sirenen an zu heulen, die vor Luftangriffen warnten. Trotz der nervösen Lage, blieb sie erstaunlich ruhig. Und manche Personen wollten sogar noch ein Selfie mit dem Star machen.

Mehr