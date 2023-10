Am Tag nach den Überfällen von Hamas-Terroristen aus Gaza auf Israel und der Ermordung von Zivilisten und Soldaten auf israelischem Territorium ist die Lage kritisch in Nahost. In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos und Videos von Verbrechen an Israelis, teils ist die Authentizität ungeklärt. Die Regierung in Jerusalem kündigt Vergeltung an, israelisches Militär beschießt Gaza.

An diesem Samstagmorgen war über Israel ein Schrecken hereingebrochen, auf den das Land unvorbereitet war. Manche Medien vergleichen die Lage mit dem 11. September 2001, als islamistische Terroristen die USA angriffen.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte Vergeltung an. Er forderte alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf. Zudem reagierte Israel nach eigenen Angaben mit Artilleriefeuer auf Beschuss aus dem Südlibanon.

Israel sieht sich in einem "langen und schwierigen Krieg"

"Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde", erklärte Netanjahu am Sonntagmorgen auf X, ehemals Twitter, während die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Terroristen der Hamas in der Nacht andauerten.

Die erste Phase ende "mit der Vernichtung der Mehrheit der feindlichen Streitkräfte, die in unser Territorium eingedrungen sind", kündigte Netanjahu an. Gleichzeitig sei mit der "Offensivphase" begonnen worden, die "ohne Einschränkungen und Ruhepausen" weitergehen werde, bis Israel seine Ziele erreicht habe.

Bereits zuvor hatte Netanjahu in einer Fernsehansprache angekündigt, die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in "Trümmer" legen und all ihre Kraft darauf verwenden, die Fähigkeiten der Hamas zu "zerstören". Die Angriffe hätten Israel dazu veranlasst, Lieferungen von Strom, Treibstoff und Waren nach Gaza zu beenden.

Die islamische Terrororganisation Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen "Krieg" gegen Israel gestartet, den sie die Operation "Al-Aksa-Flut" nennt. Auch drangen Palästinenser von dem Küstenstreifen aus in israelisches Gebiet ein und verübten wahllos Morde an Zivilisten. Israel reagierte mit Angriffen auf den Gazastreifen, den die Hamas kontrolliert.

Hunderte Tote und Tausende Verletzte binnen eines Tages

Insgesamt wurden auf beiden Seiten nach vorläufigen Angaben binnen eines Tages mehr als 300 Menschen getötet und mehr als 2000 weitere verletzt. Laut der israelischen Armee wurden "israelische Soldaten und Zivilisten" als Geiseln gefangen genommen und teils verschleppt.

Israels Armee bezifferte die Zahl der durch Angriffe und Mordanschläge der Hamas getöteten Menschen auf 200. "Die Terroristen randalierten und drangen in Häuser ein und massakrierten Zivilisten", hieß es dazu auf X.

Nach palästinensischen Angaben wurden bis zum Samstagabend mindestens 232 Menschen getötet und mindestens 1697 weitere Menschen verletzt. Auch drei Hochhäuser mit mehr als zehn Stockwerken wurden in Gaza zerstört, wie AFP-Journalisten beobachteten.

Quellen: AFP, dpa, "Tagesspiegel", "Bild.de"