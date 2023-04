von Christine Leitner Anja Windl ist Klimaaktivistin der Letzten Generation in Österreich. Wegen ihres Protests droht ihr die Abschiebung nach Deutschland. Die Behörden prüfen, ob sie die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Österreich will eine deutsche Klimaaktivistin der Letzten Generation ausweisen. Der 26-jährigen Anja Windl droht ein Aufenthaltsverbot, berichten österreichische Medien unter Berufung auf die Presseagentur APA. Am Donnerstag wurde die Aktivistin mehrere Stunden lang vom Bundesamt für Fremdwesen und Asyl (BFA) vernommen. Dem "Standard" gegenüber sagte sie, dass die Behörde ihr Gefährdungspotenzial erörtern wolle.

Eigenen Angaben zufolge gibt es bereits mehrere Verwaltungsstrafen gegen die 26-Jährige. Über die angedrohte Ausweisung zeigte sich Windl schockiert. "Das ist absoluter Wahnsinn. Keine der Verwaltungsstrafen gegen mich ist bisher rechtskräftig", sagte sie.

Windl studiert in Klagenfurt, stammt aber ursprünglich aus Deutschland. In Österreich zählt sie zu den bekannten Gesichtern der Klimabewegung Letzte Generation. Die hatte in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Protestaktionen in der Alpenrepublik für Aufsehen gesorgt. Unter anderem veranstalteten die Aktivisten Klebesitzaktionen und verschütteten Öl. Windl, die ebenfalls an einigen Aktionen beteiligt war, wollen die Behörden deshalb ausweisen, gab die Aktivistin am Mittwoch auf Instagram bekannt.

Das österreichische Bundesinnenministerium reagierte zurückhaltend auf eine Anfrage des stern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen könne man zu Einzelfällen keine Auskunft geben. "Wir können aber versichern, dass es in jedem Einzelfall zu einer sehr genauen Prüfung des Sachverhalts kommt", heißt es in der schriftlichen Antwort. Das Ministerium verwies darauf, dass es dem BFA erlaubt sei, EU-Bürgerinnen und -Bürger auszuweisen. Unter anderem dann, wenn keine Krankenversicherung abgeschlossen wurde oder Unterhalt nachgewiesen werden kann.

Ermittlungen wegen geplanter Störaktion beim Neujahrskonzert

Windl rechnet allerdings nicht damit, dass sie deshalb nach Deutschland abgeschoben wird. "Ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt, beziehe kein Geld vom Staat und habe ein festes Einkommen", sagte sie dem "Standard". Eine Ausweisung und ein Aufenthaltsverbot können aber auch dann verhängt werden, wenn eine Person die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Vor der Befragung durch die Fremden- und Asylbehörde sagte Windl, dass man eine Aktion mit verschüttetem Pflanzenöl als Gefährdung auslegen könne. Sie beteuerte aber, das Öl in Anwesenheit von Sicherheitskräften verschüttet zu haben. Zudem hätten sich mehrere Aktivisten zu dem Zeitpunkt festgeklebt und die Fahrbahn versperrt. Damit sei die Gefahr für den Straßenverkehr gebannt gewesen.

Von der BFA sei Windl detailliert zu den Gründen für ihren Aufenthalt in Österreich befragt worden. Zudem sei ihr eine Akte mit Anschuldigungen vorgelegt worden. Gegen sie werde wegen einer verhinderten Aktion der Letzten Generation beim Neujahrskonzert in Wien ermittelt. Windl sei überrascht, dass das Verfahren hierzu noch nicht beendet sei. Die Aktivistin und ihre Mitstreiter wollten an Neujahr mit einer Störaktion auf den Klimawandel aufmerksam machen. Die sechs Personen wurden allerdings im Saal von Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz und der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst erkannt und aufgehalten.

Bei der Befragung hätten die Beamten argumentiert, dass die Aktion eine Massenpanik hätte auslösen können, so Windl. Sie sieht die Vorladung als "Einschüchterungsversuch" und glaubt, "es ist der Versuch, an einer Person, die relativ medienpräsident ist, ein Exempel zu statuieren", sagte sie dem "Standard".

Letzte Generation kritisiert Regierung in Österreich

Die Letzte Generation in Deutschland zeigte sich auf stern-Anfrage entrüstet. "Auch wenn es rechtmäßig sein sollte, Anja auszuweisen, zeigt es einmal mehr, wie unverhältnismäßig europäische Regierungen auf legitimen Protest reagieren", teilte der Sprecher Michael Pfundstein mit. Auf Protest, der auf das Versagen hinweise, die Lebensgrundlage der Bevölkerung zu schützen, werde mit Repressionen geantwortet "anstatt mit vernünftigem Klimaschutz". Die Geschichte habe jedoch gezeigt, dass Versuche, derartige Proteste kleinzuhalten das Gegenteil bewirken. Die Protestbewegung werde dadurch nur entschlossener.

Mit einer Ausweisung rechnen weder Windl noch ihr Anwalt. Dieser bezeichnete das Vorgehen der Behörden als "staatliche Repression". "Sie hat ihren Wohnsitz in Österreich und tut nichts anderes, als ihr demokratisches Recht auf Protest und Versammlungsfreiheit auszuüben", sagte der Anwalt. Sollte es trotzdem so weit kommen, kündigte die Aktivistin an, Einspruch zu erheben.

Quellen: ORF, "Der Standard"