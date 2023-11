Der kroatische Amtsinhaber Gordan Grlic Radman versuchte, seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock zu küssen. Die Szene beim Treffen der europäischen Außenminister sorgte für Empörung. Jetzt hat sich der 65-Jährige entschuldigt.

Eine Kuss-Attacke des kroatischen Außenministers Gordan Grlic Radman auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat für Empörung gesorgt und vor allem in Grlic Radmans Heimat harsche Kritik ausgelöst. Der 65-Jährige hatte versucht, Baerbock am Donnerstag beim Gruppenfoto am Rande einer Konferenz europäischer Außenministerinnen und -minister in Berlin zu küssen. Online verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie Grlic Radman zunächst Baerbock die Hand zum Gruß entgegenstreckt, sich dann aber plötzlich zum Kuss vorbeugt. Die Bundesaußenministerin dreht rasch den Kopf weg, um dem Kuss zu entgehen.

Nun hat sich Grlic Radman für den Vorfall entschuldigt. Er sei sich nicht gleich bewusst gewesen, seine deutsche Amtskollegin mit der freundlich gemeinten Geste möglicherweise in Verlegenheit gebracht zu haben. "Vielleicht war es ein unangenehmer Moment", sagte Radman nach Angaben kroatischer Medien. "Wenn jemand darin etwas Schlimmes gesehen hat, dann entschuldige ich mich bei demjenigen, der das so aufgefasst hat."

Kuss für Annalena Baerbock: Gordan Grlic Radman spielte den Vorfall zunächst herunter

Wegen der Verspätung seines Flugzeugs habe er Baerbock erst beim "Familienfoto" mit allen EU-Kollegen gesehen, sagte Radman weiter. "Ich weiß nicht, was das Problem war. Ich habe es nicht gesehen; ich war mir dessen nicht bewusst. Wir begrüßen uns immer herzlich. Es ist ein herzlicher menschlicher Umgang unter Kollegen."

Neugodna situacija - Grlić Radman pokušao poljubiti njemačku ministricu Annalenu Baerbock pic.twitter.com/aCR5r6DSMp — Novi DANI (@novi__DANI) November 3, 2023

In Kroatien wurde Grlic Radmans Aktion deutlich kritischer gesehen. Ihm wird unter anderem in sozialen Netzwerken vorgehalten, dass er eine deutsche Regierungspolitikerin öffentlich in Verlegenheit gebracht und sein Land beschämt habe. Das Verhalten von Grlic Radman sei "höchst unangemessen", urteilte Frauenrechtlerin Rada Boric gegenüber der Zeitung "Jutarnij List" vom Freitag. Das Video zeige "klar, dass hier keine derartige Beziehung besteht und dass die Ministerin von einer derartigen Annäherung überrascht wurde". Die frühere kroatische Regierungschefin Jadranka Kosor schrieb im Onlinedienst X, vormals Twitter: "Gewaltsames Küssen von Frauen nennt man auch Gewalt, oder nicht?"

Annalena Baerbock selbst hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.