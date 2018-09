Einem anonymen Gastbeitrag in der "New York Times" zufolge arbeiten Teile der US-Regierung aktiv gegen Präsident Donald Trump. Die Zeitung veröffentlichte den Text am Donnerstag mit dem Hinweis, dass es sich bei dem Autor um ein hochrangiges Regierungsmitglied handle. Dem Beitrag zufolge versuchen mehrere Mitarbeiter des Präsidenten Teile seiner Agenda zu blockieren, um das Land zu schützen. "Es mag in dieser chaotischen Zeit vielleicht nur ein schwacher Trost sein, aber die Amerikaner sollen wissen, dass Erwachsene im Raum sind", hies es in dem Artikel. Trump nannte den Gastbeitrag während einer Veranstaltung feige und erklärte, die "New York Times" sei im Untergang begriffen. Später schrieb er auf Twitter das Wort "HOCHVERRAT?". Sollte diese FEIGE anonyme Person wirklich existieren, müsse die 'Times' sie aus Gründen der nationalen Sicherheit sofort an die Regierung übergeben, so Trump. Seit Monaten wird in Washington darüber spekuliert, wie die hochrangigen Militärs und Politiker des Establishments in Trumps Umfeld mit dem umstrittenen Führungsstil und den kontroversen Entscheidungen des Republikaners umgehen.