Fünf Tage nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland sind die ersten Todesopfer beigesetzt worden. Es handelt sich um einen Vater und seinen Sohn, die erst vor wenigen Monaten als Flüchtlinge aus Syrien nach Christchurch gekommen waren. Am Freitag will das ganze Land mit zwei Schweigeminuten der insgesamt 50 Todesopfer gedenken. Unterdessen sorgte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Wahlkampf-Äußerungen zu dem Anschlag für Verärgerung.

Erdogan hatte bei einem Wahlkampf-Auftritt vor den türkischen Kommunalwahlen Ende März den Anschlag als Angriff auf den Islam und auch auf die Türkei verurteilt. Zugleich warnte er, dass Australier mit antimuslimischer Gesinnung das gleiche Schicksal erleiden könnten wie Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gegen das Osmanische Reich gekämpft hatten. Erdogan verlangte außerdem die Todesstrafe für den Täter: "Wenn Neuseeland ihn nicht zur Rechenschaft zieht, werden wir dies tun - auf die eine andere Weise."

Australiens Premier tobt über Äußerungen zu Christchurch

Bei einer weiteren Wahlkampf-Veranstaltung sagte Erdogan , dass der Todesschütze nach der neuseeländischen Rechtslage nicht mehr als 15 Jahre absitzen könnte: "Wie billig doch ein Menschenleben ist", kritisierte er. Zuvor hatte er mehrfach die "Islamophobie" des Westens kritisiert.

Australien bestellte wegen der Bemerkungen den türkischen Botschafter ein. Der konservative Premierminister Scott Morrison warf Erdogan vor, im Ersten Weltkrieg gefallene australische und neuseeländische Soldaten "hochgradig beleidigt" zu haben. Er weigerte sich auch, eine Entschuldigung anzunehmen. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern gab bekannt, dass Neuseelands Vize-Premierminister Winston Peters in die Türkei reist. Man wolle "Missverständnisse aus dem Weg zu räumen". Das sagte sie in einer Pressekonferenz in der neuseeländischen Stadt Christchurch.

Winston Peters, der auch Neuseelands Außenminister ist, werde in der Türkei "auf unverblümte Art und Weise" deutlich machen, dass die muslimische Gemeinde in Neuseeland "die Unterstützung aller Neuseeländer" habe, sagte Ardern. Was geschehen sei, sei in Neuseeland noch nie dagewesen.