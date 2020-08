Anti-Corona-Maßnahmen: So sehr werden sie von der Bevölkerung akzeptiert

Kampf gegen Pandemie Anti-Corona-Maßnahmen: So sehr werden sie von der Bevölkerung akzeptiert

So unterschiedlich wie die Herangehensweisen der EU-Staaten sind, ist auch der Anteil der Befürworter der Anti-Corona-Maßnahmen. Vor allem im Süden Europas sind die befragten Bürger eher unzufrieden.

Knapp 60 Prozent der Deutschen sind mit den Anti-Corona-Maßnahmen der EU zufrieden bis sehr zufrieden. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern liegt Deutschland damit im oberen Mittelfeld. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis des aktuellen Eurobarometers, einer Erhebung im Auftrag des Europaparlaments, durchgeführt von Mitte bis Ende Juni dieses Jahres. Besonders zufrieden sind die Menschen in Irland, Portugal, Dänemark und den Niederlanden. Hier liegen die Zustimmungswerte jeweils zwischen 61 und 74 Prozent. Die Zufriedenheitswerte in Griechenland, Österreich und Italien sind am niedrigsten mit Anteilen zwischen 32 bis 38 Prozent.

Mit einem Demonstrationszug haben jedoch am heutigen Samstag Tausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Polizei ging am Nachmittag von rund 15.000 Teilnehmern aus. Trotz steigender Infektionszahlen machten sich die Demonstranten für ein Ende aller Auflagen stark. Nach Polizeiangaben wurden dabei die Hygienevorgaben wie Abstand und Mund-Nasen-Schutz nicht eingehalten. Die Polizei ging dagegen mit kommunikativen Maßnahmen wie Lautsprecherdurchsagen oder Einzelansprachen vor.