Verteidigungsminister Boris Pistorius wird am Pentagon von seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin empfangen

Antrittsbesuch in Washington

von Marc Etzold Bei seinem ersten Besuch in Amerika bekommt Boris Pistorius viel Lob. Doch nun kommen zwei Probleme auf den Verteidigungsminister zu, an denen selbst der beliebteste Politiker des Landes scheitern könnte.

Der Ort, den sich Boris Pistorius für einen Besuch ausgesucht hat, ist eine Erinnerung an die deutsche Schuld. Im "World War II Memorial" mitten in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten wird an die im Zweiten Weltkrieg getöteten amerikanischen Soldaten gedacht. Zwischen zwei Terminen hat der Verteidigungsminister ein wenig Zeit. Es ist ein schwüler Dienstagnachmittag, um ihn herum sind überall Touristen, ein ziemlicher Trubel. Als Deutscher sei es ihm ein "besonderes Bedürfnis", sagt er, die Gedenkstätte zu besuchen. Eine Selbstverständlichkeit für einen Bundesminister? Im Prinzip schon, bei Pistorius aber mit einer besonderen Bedeutung.