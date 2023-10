Israelische Soldaten in Jerusalem, im Hintergrund die Kuppel der Al-Aqsa-Moschee. Das Verhältnis zwischen jüdischen und arabischen Israelis ist seit dem Angriff der Hamas von Angst und Misstrauen geprägt

von Marina Klimchuk Seit dem Massaker der Hamas an Hunderten israelischen Zivilisten und Soldaten vor zwei Wochen eskaliert das politische Klima im Land. 20 Prozent von Israels Staatsbürgern sind Araber. Viele von ihnen leben jetzt in Angst vor der Polizei des eigenen Landes. Wie bedroht ist Israels soziale Frieden?

Yafia, ein arabisches Dorf bei Nazareth. Von der Straße, in der Issa Fayeed und seine Familie wohnen, blickt man auf eine karge, sandsteinfarbene Ebene aus Fels und Büschen. In bunten Klecksen zieht sich der Plastikmüll durch die Landschaft. Genau eine Woche ist es her, dass 50 israelische Polizisten mit Maschinengewehren hier einfielen und Blendgranaten auf Fayeeds Hauseingang warfen, die mit Knall und grellem Licht explodierten. Lange bevor er ihre Fahrzeuge ins Dorf rollen hörte, hatte er sie erwartet.