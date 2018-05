Applaus für Arkadi Babtschenko. Der regierungskritische, russische Journalist ist am Leben. Er wurde nach ukrainischen Angaben doch nicht Opfer eines tödlichen Anschlags, vielmehr sei seine Exekution inszeniert worden, um ihn vor echten Auftragsmördern zu retten. Russische Spezialkräfte hätten den Tod des Reporters in Kiew angeordnet, erklärte der Chef des ukrainischen Geheimdienstes am Mittwoch. Zu diesem Zweck sei ein Profikiller angeheuert worden. Der ukrainische Staatsbürger habe dafür 40.000 Dollar bekommen und sei inzwischen verhaftet worden. Der ukrainische Geheimdienst habe Informationen über den Mordanschlag erhalten und ihn dann verhindert, sagte dessen Chef. Weitere Einzelheiten gab er nicht bekannt. In der im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz sprach auch Babtschenko selbst, der dem ukrainischen Geheimdienst für seine Rettung dankte. Nach seinen Worten wurde sein angeblicher Mord zwei Monate lang vorbereitet. Er entschuldigte sich bei allen Menschen, die von der Nachricht über seinen angeblichen Tod bestürzt waren. Am Dienstag hatte die Polizei erklärt, Babtschenko sei mit mehreren Schüssen in den Rücken ermordet worden. Der 41-Jährige ist ein Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie des russischen Vorgehens in der Ukraine und in Syrien. Babtschenko lebte in der ukrainischen Hauptstadt, nachdem er in seiner Heimat Drohungen erhalten hatte.