Sehen Sie im Video: Nach neuen Kämpfen: Armenien und Aserbaidschan einigen sich auf Waffenruhe.









STORY: Nach dem Wiederaufflammen der schweren Kämpfe zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien haben sich die beiden Länder auf eine Waffenruhe verständigt. Diese sei seit mehreren Stunden in Kraft, dank des Engagements der internationalen Gemeinschaft, hieß es am Donnerstag im armenischen Fernsehen. Der stellvertretende Außenminister des Landes gab sich dennoch zurückhaltend. O-TON Paruyr Hovhannisyan, stv. Außenminister Armenien "Ich denke, es besteht ein Risiko dass die jüngsten Ereignisse zu einem Krieg eskalieren. Wir haben schon ein paar Mal versucht, einen Waffenstillstand zu schließen. Minuten später wurden die Angriffe fortgesetzt." Von Aserbaidschan lag zunächst keine Bestätigung vor. Am Mittwoch versammelten sich Menschen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku zur Beerdigung von Soldaten, der bei den Grenzkonflikten zwischen getötet wurden. Beide Seiten machen sich gegenseitig für die erneuten Zusammenstöße verantwortlich.

