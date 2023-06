Seit sechs Monaten schneidet Aserbaidschan die Region Bergkarabach von der Außenwelt ab. Auch an der Grenze zu Armenien wird immer wieder geschossen. Die Lage droht weiter zu eskalieren. Nun treffen sich die Konfliktparteien zu Verhandlungen in den USA. Florian Bayer

Nun also in Washington. Nach erfolglosen Treffen in Brüssel, Moskau und der moldawischen Hauptstadt Kischinau treffen heute die Außenminister Aserbaidschans und Armeniens einmal mehr aufeinander, um einen Frieden zu verhandeln. Trotz verstärkter internationaler Bemühungen könnte der jahrzehntelange Konflikt um Bergkarabach jederzeit eskalieren, die armenische Exklave auf aserbaidschanischem Territorium.