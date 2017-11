US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben sich laut US-amerikanischen und russischen Angaben am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Staaten APEC darauf geeinigt, dass es im Syrien-Konflikt keine militärische, sondern eine politische Lösung geben soll. Außerdem sollen beide betont haben, den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat IS weiter fortzusetzen. Putin und Trump hatten sich nur am Rande des APEC-Treffens kurz gesprochen. Ein offizielles Treffen zwischen den beiden hatte nicht stattgefunden. Auf seinem Flug vom Kongressort Dannag in die vietnamesische Hauptstadt Hanoi soll Trump Reportern erzählt haben, die Vereinbarung werde viele Leben retten. Der US-Präsident wird sich in Hanoi seine Asienreise fortsetzen.