Über syrischem Gebiet wurde ein F-16 Kampfjet von Raketen getroffen. Nach Angaben des israelischen Militärs ist zuvor eine Drohne von Syrien aus in den israelischen Luftraum eingedrungen. Daraufhin sind mehrere Jets aufgestiegen um Einrichtungen der Hisbollah unter Feuer zu nehmen. Diese Flugzeuge gerieten dann in schweres Abwehrfeuer. Nicht allein aus altmodischer Eisen-Flak. Auf Fotos ist zu erkennen, dass die F-16 von Luftabwehrraketen attackiert wurde. Beide Piloten konnten sich retten, einer soll verletzt sein.

Israel macht Iran verantwortlich

Aus Sicht Israels ist der Iran für die Zuspitzung der Lage verantwortlich. Der israelische Militärsprecher Jonathan Conricus twitterte, der Iran sei "für diese schwere Verletzung der israelischen Souveränität verantwortlich".



Der Einsatz der Jets sollte die Kommandoeinrichtungen ausschalten, von denen die unbemannte Drohne aus gelenkt wurde. Auch Israels Hauptmilitärsprecher, Brigadegeneral Ronen Manelis, sagte, dass Israel den Iran direkt für den Vorfall verantwortlich machte.

Dies ist ein schwerer iranischer Angriff auf israelisches Territorium. Der Iran schleppt die Region in ein Abenteuer, in dem er nicht weiß, wie es enden wird", sagte er. "Wer auch immer für diesen Vorfall verantwortlich ist, ist derjenige, der den Preis dafür zahlen wird." Die Drohne selbst wurde von einem Hubschrauber abgeschossen. Im syrischen Staatsfernsehen wurde dagegen die "zionistische Aggression" verurteilt.



Keine gefahrlosen Bombenangriffe mehr

Die israelische Luftwaffe fliegt regelmäßig Angriffe auf Ziele in Syrien. Meist gehören sie zur Hisbollah Miliz, die vom Iran unterstützt wird. Schon einige Male zuvor wurde von syrischer Seite aus behauptet, dass Jets aus Israel bei den Einsätzen abgeschossen oder beschädigt wurden. Da es aber keinerlei Bestätigung für diese Behauptungen gab, handelte es sich vermutlich um reine Propaganda-Meldungen.

Doch angesichts der Fotos von der Absturzstelle kann in diesem Fall kein Zweifel bestehen, dass es den syrischen Streitkräften gelungen ist, tatsächlich eine F-16 abzuschießen. Diese Ereignis wird eine starke Reaktion Israels nach sich ziehen. Die Macht Israels beruht auf dem Nimbus einer unüberwindlichen Luftwaffe.



Russlands Luftabwehrtsysteme

Noch nie wurde ein F-16 so zu Boden gebracht. In diesem Fall ist es durchaus möglich, dass die F-16 in eine Falle gelockt wurde und die Drohne den Schlag Israels provozieren sollte. Die syrische Armee hat vermutlich S-200 Raketen eingesetzt. Die vergleichsweise alten Systeme sollen in den letzten Jahren modernisiert worden sein. Für westliche Militärs ist es ein Schock, dass diese Oldtimer den Standardjet der israelischen Luftwaffe – und der USA - abschießen konnte



Damit ist der Luftraum über Syrien auch für die Jets anderer Nationen nicht mehr sicher. Doch eine Luftoffensive Israels muss mit stärkeren Gefahren als den alten S-200 rechnen. In Syrien hat Russland eine Vielzahl weit moderner und wirkungsvollerer Luftabwehrsysteme installiert. Darunter Panzir-S und die gefürchtete, weitreichende S-400. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass sich der Kreml sich in die Spirale von Provokationen gegenüber Israel hineinziehen lassen wird.