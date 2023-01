von Mascha Malburg Müssen wir uns auf einen Angriff Russlands vorbereiten? Erobert China Taiwan? Und fällt in den nächsten Jahren eine Atombombe? Sicherheitsexperte Jörn Fleck im Gespräch.

Wie wird sich die Welt in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Will China Taiwan zurückerobern? Wie wahrscheinlich ist ein Atombombeneinsatz in naher Zukunft?

Diese und andere Fragen zur Zukunft der globalen Ordnung hat der renommierte US-Think Tank "Atlantic Council" 167 Experten für internationale Sicherheitspolitik gestellt. Deren Fazit: Wir steuern auf ein stürmisches Jahrzehnt zu. Wie können wir uns dafür wappnen? Ein Gespräch mit Jörn Fleck, leitender Direktor des Europa-Center des Atlantic Council.