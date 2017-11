In einer Rede vor dem südkoreanischen Parlament in Seoul hat US-Präsident Donald Trump Nordkorea vor weiteren Provokationen im Atomstreit gewarnt. Trump sagte vor den Volksvertretern am Mittwoch in der südkoreanischen Hauptstadt, Nordkorea solle die zivilisierten Nationen nicht unterschätzen und nicht auf die Probe stellen. Man werde sich nicht einschüchtern lassen. Nordkorea solle die Zurückhaltung der USA in der Vergangenheit nicht als Schwäche auslegen. "Das wäre ein fataler Fehler, so Trump weiter. An Machthaber Kim Jong Un gerichtet sagte Trump, trotz aller Verbrechen, die dieser begangen habe, sei man bereit, einen Pfad zu einer viel besseren Zukunft anzubieten. Am Dienstag brachte Trump überraschend eine Verhandlungslösung ins Spiel. In der Rede am Mittwoch schlug Trump wieder deutlich schärfere Töne an. Südkorea war nach Japan die zweite Station auf Trumps zwölftägiger Asien-Reise. Trump reiste am Mittwoch weiter nach China.