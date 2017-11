Eine Übung unter anderem mit Geschossen zur Flugabwehr des südkoreanischen Militärs am Donnerstag in Boryeong, in einem angespannten Umfeld mit Blick auf die Beziehungen zum nordkoreanischen Nachbarn und dessen Atomprogramm. Auch zwei US-Bomber haben nach Angaben der Streitkräfte an einer Übung in Südkorea teilgenommen. Sie wurden laut US-Luftwaffe von südkoreanischen und japanischen Kampfflugzeugen begleitet. Demnach war die Übung auf dem Schießplatz Pilsung schon länger geplant und keine Reaktion auf jüngste Ereignisse. Die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, die Maschinen hätten die Bombardierung wichtiger Ziele in dem isolierten Land geprobt. Wegen des Atom- und Raketenprogrammes in Nordkorea sind die Beziehungen zwischen den Regierungen in Pjöngjang und Washington seit Monaten besonders stark gespannt. US-Präsident Donald Trump will auf seiner bevorstehenden Asienreise dafür werben, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen.