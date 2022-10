Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nach der EU-Einigung auf die Deckelung von Energiepreisen: "Einen schönen guten Morgen, wir haben uns zusammengerauft, wie ich das heute Morgen im Bundestag angekündigt habe, in Europa. Und es ist ein gutes Zeichen der Solidarität. Wir wissen, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine viele Folgen hat für die ganze Welt, auch für Europa. Und das macht sich natürlich besonders bemerkbar an den hohen Energiepreisen. Jetzt haben wir die Grundlagen dafür gelegt, dass Europa in den Themen, um die es da geht, gemeinsam handeln und gemeinsam entscheiden kann. Wir haben präzise Maßstäbe benannt, entlang derer die Energieminister dann die konkreten Details festlegen können, einvernehmlich. Wenn das nicht gelingt, muss der Rat noch mal ran. Aber unsere Hoffnung ist natürlich, dass eine einvernehmliche Entscheidung dort gelingt, die von allen 27 Mitgliedstaaten schließlich getragen werden kann."