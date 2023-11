© Mark Mitchell / New Zealand Herald via AP / DPA

Erbe von Jacinda Ardern Aufschrei in Neuseeland: Neue Regierung will Rauchverbot wieder kippen

Kaum ist die konservative Regierung in Neuseeland vereidigt, hagelt es Kritik. Sie will das strikte Anti-Rauch-Gesetz kippen. Aber warum?

Neuseelands neue Regierung ist gerade erst im Amt und hat schon für einen Aufschrei unter Gesundheitsexperten gesorgt. Der Grund: Kurz nach seiner Vereidigung am Montag kündigte der konservative Ministerpräsident Christopher Luxon an, Teile der drastischen Anti-Tabak-Gesetze der linken Vorgängerregierung kippen zu wollen. Mit dem Schritt will die Koalition, der auch die populistische Partei NZ First angehört, Steuersenkungen finanzieren. Befürworter einer rauchfreien Gesellschaft sind entsetzt.

Der Pazifikstaat hatte unter Führung von Labour-Chefin Jacinda Ardern Ende vergangenen Jahres ein wegweisendes Gesetz für ein Rauchverbot für Menschen verabschiedet, die ab 2009 geboren wurden. An sie darf lebenslang kein Tabak mehr verkauft werden. Damit sollten Jugendliche gar nicht mehr in Versuchung geführt werden, mit dem Rauchen zu beginnen. Auch sind eine Senkung des Nikotingehalts in Zigaretten sowie eine geringere Zahl an Tabak-Verkaufsstellen in dem Gesetz verankert. Bereits 2025 sollte das Land weitgehend rauchfrei sein. Rauchen ist die häufigste Ursache vermeidbarer Todesfälle in Neuseeland.

Großbritannien hatte kürzlich angekündigt, dem Vorbild Neuseelands folgen und künftige Generationen ebenfalls "rauchfrei" machen zu wollen. Die britische BBC sprach von einer "schockierenden Kehrtwende" in dem Commonwealth-Land.

Maori in Neuseeland besonders betroffen

Die nationale Maori-Gesundheitsorganisation Hapai Te Hauora forderte die neue Regierung auf, die Aufhebung der Gesetze zu überdenken. Neuseeland gelte wegen seiner bahnbrechenden Bemühungen bei der Eindämmung des Tabakkonsums international als Musterbeispiel, sagte Interims-Geschäftsführer Jason Alexander. "Wir können nicht zulassen, dass unsere Schwächsten den Preis für Steuersenkungen zahlen, um die Reichsten unseres Landes zu befriedigen und ihre Taschen aufzufüllen." Die neuseeländischen Ureinwohner haben eine höhere Raucherquote als der Rest der Bevölkerung und leiden besonders häufig unter tabakbedingten Krankheiten.

Auch die neuseeländische Asthma and Respiratory Foundation verurteilte die Ankündigung. "Dieser Schritt untergräbt nicht nur die Fortschritte, die wir als Land beim Schutz der Atemwegsgesundheit gemacht haben, sondern sorgt auch für eine größere Belastung unseres Gesundheitssystems", teilte die Stiftung mit. Luxons National Party erklärte, dass sie sich auch weiterhin für die Reduzierung der Raucherquoten einsetzen und alle anderen Regeln beibehalten wolle.

Australien gab derweil einen Zeitplan für seinen im Mai angekündigten "Vaping-Crackdown" bekannt. In einem ersten Schritt wird demnach der Import von Einweg-E-Zigaretten nach Australien ab Anfang 2024 verboten. Später sollen dann unter anderem Geschmacksrichtungen beschränkt und der maximal zulässige Nikotin-Gehalt reduziert werden.

Jacinda Ardern war im Januar überraschend zurückgetreten

Christopher Luxon, der 53-jährige Vorsitzende der konservativen Nationalpartei, sprach am Montag nach seinem Amtseid vor Journalisten von einer "Ehre und großen Verantwortung". Seine wichtigste Aufgabe sei, "die Wirtschaft in Ordnung zu bringen". "Wir müssen die Lebenshaltungskosten senken und die Inflation unter Kontrolle bringen, damit wir die Zinssätze senken und Lebensmittel erschwinglicher machen können", sagte Luxon.

Die Nationalpartei hatte am Freitag – sechs Wochen nach der Wahl – die Bildung einer Drei-Parteien-Koalition mit der liberalen Partei ACT und der populistischen Partei New Zealand First bekanntgegeben. Bei der Parlamentswahl im Oktober war die seit sechs Jahren amtierende Mitte-Links-Regierung abgewählt worden. Labour-Chef Chris Hipkins, der im Januar seine überraschend zurückgetrene Parteikollegin Jacinda Ardern als Regierungschef abgelöst hatte, räumte noch am Wahlabend seine Niederlage ein.

Hipkins hatte wegen der zunehmend schlechten wirtschaftlichen Lage Neuseelands zuletzt stark unter Druck gestanden. Der frühere Luftfahrt-Manager Luxon hat als Sofortprogramm für seine ersten 100 Tage im Amt unter anderem ein Handy-Verbot an Schulen, ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle und die Streichung geplanter Steuererhöhungen auf Treibstoff angekündigt.