Kasachstan: In Almaty wurden mehrere Regierungsgebäude in Brand gesetzt, darunter die Stadtverwaltung

Die Proteste in Kasachstan fordern zunehmend Todesopfer. 26 Demonstranten seien von Sicherheitskräften getötet worden, so die Regierung.

In Kasachstan gehen die Proteste gegen das diktatorische Regime trotz des harten Vorgehens der Behörden gegen die Teilnehmer weiter. In der Wirtschaftsmetropole Almaty ist es in der Nacht erneut zu Schusswechseln gekommen. Auf Videoaufnahmen ist der Lärm von Gefechten zu hören. Augenzeugen berichten, Sicherheitskräfte hätten Feuer auf die Demonstranten eröffnet.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Einige Demonstranten sollen sich bei den Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften im fünfstöckigen Gebäude des Fernsehsenders Mir am Platz der Republik verbarrikadiert haben, berichtet das staatliche Fernsehen Khabar 24 unter Berufung auf die Kommandantur von Almaty.

Das kasachische Innenministerium teilte unterdessen neue Opferzahlen mit. 26 Demonstranten sollen bei den Protesten getötet worden sein. Zudem habe es mehr als 3000 Festnahmen gegeben, berichtete der Staatssender Khabar 24 am Freitagmorgen unter Berufung auf das Ministerium. Die Behörde sprach demnach von "bewaffneten Verbrechern". Weitere 18 von ihnen seien verletzt worden.

Proteste auch in anderen Städten Kasachstans

Auch in anderen Städten Kasachstans gehen die Proteste weiter. In der Stadt Aktau im Westen des Landes sollen die Demonstranten die Straße zum Flughafen blockiert haben, berichtet RIA-Novosti unter Berufung auf das lokale Fernsehen. In der Stadt Zhanaozen sollen sich am Abend rund 3.000 Menschen zu einer friedlichen Kundgebung versammelt haben.

In der Stadt Taldykorgan im Südosten Kasachstans wurde in der Nacht während der Ausschreitungen das Verwaltungsgebäude gestürmt und zerstört, berichtet der Telegram-Sender Vlast unter Berufung auf Augenzeugen.

Truppen aus Russland in Kasachstan eingetroffen

Am Donnerstag sind erste Einheiten einer von Russland angeführten sogenannten Friedenstruppe in Kasachstan eingetroffen. Der kasachische Staatschef Kassym-Schomart Tokajew hatte zuvor von einer "terroristischen Bedrohung" besprochen und militärische Hilfe bei dem von Russland angeführten Militärbündnis Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) angefordert.

Russische Truppen unterwegs zum Flugplatz Tschkalowski, bevor sie nach Kasachstan transportiert werden © Picture Alliance

Bilder, die von russischen Innenministerium veröffentlicht worden sind, zeigen zahlreiche Militärfahrzeuge, die nach Kasachstan verlegt werden.