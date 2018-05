Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, hat international für Unverständnis und Bedauern gesorgt. Irans Präsident Hassan Ruhani warf den USA vor, nie ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllt zu haben. Er warf Trump allgemein vor, internationale Abkommen zu untergraben. Allerdings werde sich der Iran auch an ein Atomabkommen halten, dem die USA nicht angehören. Sein Land sei bereit, die Atomaktivitäten nach Beratungen mit den europäischen Unterzeichnerstaaten wiederaufzunehmen. Die Entscheidung Trumps sei eine "historische Erfahrung" für sein Land, so Ruhani. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte, die Europäische Union erwarte, dass die übrigen Unterzeichnerstaaten trotz des Rückzugs der USA am Iran-Abkommen festhalten. Deutschland, Großbritannien und Frankreich riefen die USA in einer gemeinsamen Erklärung auf, nichts zu unternehmen, was eine Umsetzung des Abkommens durch die anderen Staaten verhindern werde. Ein Vertreter der russischen Regierung bei den UN erklärte, man sei enttäuscht von der US-Entscheidung, aber nicht überrascht. Israel begrüßte dagegen die Ankündigung. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte Trumps Entscheidung mutig und richtig. Das Abkommen hätte zu "einer Katastrophe für unsere Region, einer Katastrophe für den Weltfrieden" geführt. Auch Irans Erzrivale Saudi-Arabien lobte den Schritt. Trump fordert seit Monaten, von ihm ausgemachte Schwächen im Vertrag müssten nachverhandelt werden. Der Iran hatte das Abkommen vor drei Jahren mit den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sowie Deutschland vereinbart.