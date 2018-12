Mit brennenden Autos und Plünderungen ist es in Paris den vierten Samstag in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gekommen. Ein Großaufgebot der Polizei ging mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vor, die Barrikaden in Brand setzten sowie Restaurants und Geschäfte mitten in der Hauptstadt verwüsteten. Im Paris waren es laut Innenminister Christophe Castaner rund 10.000 Demonstranten, in ganz Frankreich etwa 125.000. Rund 120 Demonstranten und 20 Polizisten wurden landesweit verletzt, fast 1000 Personen wurden festgenommen. Immer wieder wehrten sich Demonstranten mit einer symbolischen Pose dagegen, als gewalttätig stigmatisiert zu werden. Andere verteilten Blumen an die Einsatzkräfte. Zu Ausschreitungen kam es auch in Lyon, Marseille, Bordeaux und Toulouse. Landesweit waren fast 90.000 Polizisten im Einsatz. Castaner erklärte, das starke Polizeiaufgebot bleibe auch am Sonntag im Einsatz. Die Demonstranten, die als Erkennungszeichen gelbe Warnwesten für Autofahrer tragen, protestieren gegen hohe Lebenshaltungskosten und Macrons Steuerpolitik. Viele von ihnen fordern den Rücktritt des Präsidenten.