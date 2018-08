"Wir sind das Land der extremen Dürre, der sturzbachartigen Regenfälle, wir haben ein vielfältiges, launisches Klima und die australischen Bauern sind daran gewöhnt." So die Worte von Malcolm Turnbull, Ministerpräsident im australischen Bundesstaat New South Wales. Die Landwirte seien gute Manager und kalkulierten die Trockenzeiten ein, so Turnbull. Doch 2018 ist ein extremes Jahr. "Dies ist die schlimmste Dürre in New South Wales seit 1965, die meisten waren da noch nicht geboren und erinnern sich nicht, darum ist das jetzt ein echter Schock." Mit dieser Erklärung kündigte Turnbull am Sonntag ein zusätzliches Hilfspaket für die Bauern in New South Wales an. Umgerechnet 121 Millionen Euro sollen die Landwirte bekommen. New South Wales ist Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat, 99 Prozent seiner Fläche leidet derzeit an anhaltender Trockenheit.