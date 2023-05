Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Bachmut ab. Nun soll die Stadt an die russischen Streitkräfte gefallen sein.

Krieg in der Ukraine Nach monatelanger Schlacht: Selenskyj deutet Verlust von Bachmut an

Die ostukrainische Stadt Bachmut soll nach monatelangen Kämpfen gefallen sein. Moskau verkündet die Einnahme, während Selenskyj sich vage hält.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag offenbar den Verlust der seit Monaten heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmuteingeräumt. "Heute ist Bachmut nur in unseren Herzen", sagte Selenskyj am Sonntag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Es sei dort "nichts" mehr übrig, sagte er, ohne zunächst nähere Angaben zur militärischen Lage vor Ort zu machen.

Russland hatte am Samstag die monatelange Schlacht um Bachmut für entschieden erklärt und die vollständige Einnahme der Stadt im Osten der Ukraine verkündet. Die Privatarmee Wagner habe die Stadt mithilfe der Artillerie- und Luftunterstützung der russischen Streitkräfte komplett erobert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zu Sonntag mit. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Die Montage zeigt zwei zusammengefügte Aufnahmen desselben Motivs: Eine Schule und Wohnhäuser in Bachmut. Der untere Teil der stammt vom 8. Mai 2022, der obere vom 15. Mai 2023. Viele Gebäude sind nur noch Ruinen, die Bäume verschwunden

Putin gratuliert Prigoschin

Der russische Präsident Wladimir Putin habe den Wagner-Einheiten und der Armee gratuliert, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf eine Erklärung des Kremls.

Einige Stunden zuvor hatte bereits der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, die Eroberung von Bachmut verkündet. "Die Operation zur Einnahme von Bachmut hat 224 Tage gedauert", sagte er. Bis zum 25. Mai würden die Kämpfer der Wagner-Gruppe die Stadt untersuchen, "die notwendigen Verteidigungslinien schaffen" und Bachmut dann der russischen Armee übergeben.

Kiew soll noch kämpfen

Die ukrainische Regierung hatte hingegen mitgeteilt, dass die Kämpfe andauerten. "Schwere Kämpfe in Bachmut. Die Situation ist kritisch", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram. Ukrainische Gruppen würden noch einige Einrichtungen der Industrie und Infrastruktur kontrollieren.

In Bachmut lebten einst 70.000 Menschen. Die Schlacht um die Stadt gilt als längste und blutigste seit dem Beginn der russischen Operation in der Ukraine im Februar 2022. Es wird vermutet, dass beide Seiten große Verluste erlitten haben. Der Fall von Bachmut würde Moskau nach einer Reihe von Niederlagen einen wichtigen Sieg bringen.