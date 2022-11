von Joachim Rienhardt Seit Wochen kämpfen ukrainische und russische Truppen verbissen an der Front um Bachmut. Die Schlacht entpuppt sich immer deutlicher als Privatkrieg des Oligarchen Yevgeniy Prigozhin, dem Chef der Söldner-Gruppe Wagner. Und der hat ganz eigene Motive.

Die Nachricht kommt per Whatsapp, kurz nach 12 Uhr mittags. "Ja, wir können sprechen, aber wir haben keinen Strom, kein Internet und nur manchmal mobiles Netz", schreibt der ukrainische Arzt Dimitri Urakov, 42, Chirurg am städtischen Krankenhaus von Torezk, an der äußersten östlichen Flanke der ukrainischen Stellungen gelegen. Wenige Minuten später ruft er an. Der Arzt spricht schnell, ohne Pause. "Seit 20 Tagen werden die Angriffe der Russen immer intensiver. Die Front rückt immer näher heran. Jetzt ist sie vielleicht noch zwei Kilometer entfernt." Dann bricht die Leitung zusammen.