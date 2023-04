Schon vor acht Jahren hatten prorussische Separatisten versucht, Fuß in Bachmut zu fassen – vergeblich, auch wenn der Konflikt vor sich hinschwelte. Im vergangenen Frühsommer begann Russland erneut, den 75.000-Einwohner Ort unter Beschuss zu nehmen. Seitdem war die Stadt umkämpft wie kaum ein andere Ort. "Fleischwolf" wird die Schlacht genannt, weil dort Tausende Soldaten als Kanonenfutter verheizt wurden.

Doch von Entmutigung ist nichts zu spüren – weder auf Seiten der Ukraine, noch auf Seiten Russlands. Im Gegenteil: Je länger die schier endlose Schlacht dauert und den Ort in eine Trümmerwüste verwandelt, desto verbissener scheinen die Soldaten zum Kampf entschlossen zu sein.

Zuletzt lebten noch 5000 Menschen in Bachmut

Nach dem Verlust der Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk 2022 gehört Bachmut zur aktuellen Verteidigungslinie der Ukraine im Donbass. Mit den Stellungskämpfen hatte die ukrainische Armee Russland zu möglichst hohen Verlusten an Soldaten und Material gezwungen. Behörden zufolge leben noch 5000 Zivilisten in Bachmut. Zwei Drittel der Stadt werden von Russland kontrolliert, der Rest in ukrainischer Hand.