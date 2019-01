Sie streift sich ihren weißen Kittel über, packt ihr Stethoskop ein und tritt aus dem Geburtshaus in Dhaka, Bangladesch. Die heiße Luft der Acht-Millionen-Hauptstadt weht Afroja Akter entgegen. Es riecht nach Abgasen und reifen Bananen. Heute besucht die Hebamme einen 17 Tage alten Jungen. Das Kellerzimmer ist dunkel. Der Ventilator sirrt gegen Mittagshitze an.

Meiste Mütter, wenigste Hebammen

"Schwester, schau mal", sagt Afroja zur Mutter, als sie über das Gesicht des Säuglings streicht. "Seine Augen sind gelblich. Er braucht Tageslicht."

"Aber ich kann nicht raus", sagt die 25-Jährige. "Draußen sind so viele Menschen."

"Morgens zehn Minuten, das reicht", sagt Afroja.

Sie können die Hebammen bei Aufklärung und Rat für Mütter in Bangladesch unterstützen. Wir leiten Ihre Hilfe weiter. Bitte spenden Sie an: IBAN DE20 2007 0000 0469 9500 00 – BIC DEUTDEHH – Stichwort "Hebammen"; www.stiftungstern.de

Afroja Akter, 23 Jahre alt, pinkfarbenes Kopftuch und pinkfarbenes Kleid, arbeitet seit acht Monaten als Hebamme. In der Zeit hat sie etwa hundert Babys auf die Welt gebracht. Sie klärt Schwangere über Neugeborenen-Gelbsucht auf und hilft Müttern beim Stillen. Geburtsbegleitung, Vorsorge und Nachsorge – es sind dieselben Leistungen, die auch ausgebildete Hebammen in Kapstadt, London oder Hamburg anbieten.

Der Unterschied aber ist: In Bangladesch gab es diesen Beruf bis vor acht Jahren gar nicht. Afroja Akter gehört zu den Pionierinnen dieser Profession; politisch gewollt, um die Müttersterblichkeit des Landes zu verringern. Doch Afroja ist nicht nur angestellt im Kampf gegen den vermeidbaren Tod. Ihr Beruf hat in dem muslimischen Land einen Nebeneffekt: Er emanzipiert Afroja Akter und ihre Kolleginnen – und die Mütter des Viertels gleich mit.

Bangladesch hatte sich den Millennium-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen verpflichtet, darin enthalten ist auch die Vorgabe, die Gesundheitsvorsorge für Mütter zu verbessern. Die Sterblichkeitsrate im Land war seit den Neunzigern kontinuierlich gesunken. Doch das anvisierte Ziel der UN – eine Verringerung der Todesfälle um drei Viertel – schaffte das Land nicht. Pro Jahr sterben hier weit über 5000 Frauen an Geburtskomplikationen, fast 33-mal mehr als in Deutschland. Die meisten verbluten. Bis 2015, so verkündete die Premierministerin Sheikh Hasina dann öffentlich, sollten 3000 Hebammen arbeiten. Die Idee dahinter war einfach: Die meisten Mütter sterben in den Ländern mit den wenigsten Hebammen.

Du musst dich nicht schämen

Doch die Umsetzung im dicht besiedelten Bangladesch war komplizierter. Knapp die Hälfte aller Frauen gebärt zu Hause, unterstützt von unqualifizierten Helferinnen. Viele leben abgeschnitten von medizinischer Versorgung, hinter unpassierbaren Straßen. Oft erlaubt der Ehemann nicht, dass die Frau ins Krankenhaus kommt. Ein Grund sind auch die Kosten. Die Kaiserschnittrate liegt in manchen privaten Krankenhäusern bei 80 Prozent. Und diese sind zehnmal so teuer wie natürliche Geburten. Einige Geburtsstationen haben Operations-, aber keine Kreißsäle.

Afrojas Vater, ein Händler für Fahrradzubehör, hatte sich gewünscht, dass seine mittlere Tochter Medizin studiert. Aber ihre Schulnoten reichten nicht aus. "Die Ausbildung war eine gute Alternative", sagt sie. Die drei Jahre waren kostenlos, finanziert unter anderem vom britischen Entwicklungsministerium. Was genau eine Hebamme ist, verstand Afroja aber erst, als sie zum Beispiel lernte, wie Stillhormone durch Hautkontakt beeinflusst werden.

Fullscreen

Auch viele Bürger wissen nicht, was genau eine Hebamme macht. Angehörige fragen bei der Geburt irritiert, wo der Doktor bleibe, erzählt Afroja Akter. Einmal rief eine Schwiegermutter: "Wie soll dieses kleine Mädchen, unverheiratet und kinderlos, unseren Enkel auf die Welt bringen?" Afroja, 1,52 Meter groß und zart wie eine 13-Jährige, lacht. Inzwischen sei sie gelassen. "Ich erkläre immer wieder, dass ich für Geburten ausgebildet bin."

Ihr Wissen hat sie selbstsicherer gemacht. Heute richtet sie ihren Blick nicht mehr auf den Boden, auch wenn sie gegen Traditionen argumentiert oder über Sex redet. Sie erklärt Familien, dass Neugeborene keinen Honig vertragen. Viele glauben, dass Kinder davon süßer werden.

Als Afroja eine Frau mit dem Verdacht auf Syphilis ans Krankenhaus verweist, sagt sie: Nimm deinen Mann mit. Was sie nicht sagt: dass der Ehemann, ein Rikschafahrer, sich sehr wahrscheinlich bei Prostituierten angesteckt hat. Bei einem Hausbesuch vertraut eine Textilarbeiterin, im vierten Monat schwanger, Afroja ihre Angst an. Sie fürchtet sich vor einer erneuten Fehlgeburt. "Wenn ich schlafe, merke ich, dass mein Mann den gewölbten Bauch nach dem Baby abhört", flüstert sie. Doch mit ihm ihre Appetitlosigkeit und die nagende Angst besprechen? Sie hält sich den Schal vor den Mund. Nein, das gehe nicht. "Wir sind alle Frauen. Du musst dich nicht schämen", sagt Afroja.

"Bangladesch steht am Anfang"

Afroja ist eine stille Kämpferin für die Rechte der Frauen. "Die meisten wissen es einfach nicht besser", sagt sie auf dem Weg ins Geburtshaus. Sie weiß, dass sie ihre Worte anpassen muss. Außerdem braucht sie das Vertrauen des Viertels. Auch deswegen wird sie auf den Visiten immer von einer Gemeindemitarbeiterin begleitet, die in der Gegend aufgewachsen ist.

Fullscreen

Afroja arbeitet sechs Tage die Woche, muss täglich drei Stunden durch den immerwährenden Stau Dhakas fahren. Sie hat verkeilte Babys aus Müttern gedreht, Blutungen gestoppt und entschieden, wann die Frauen ins nächstgelegene Krankenhaus müssen. Sie ist stolz auf sich: Keine Mutter sei bei ihr gestorben.

In der Nachtschicht schläft sie im Behandlungszimmer des Geburtszentrums auf dem Boden. Monatlich verdient sie umgerechnet 270 Euro; nur etwa ein Drittel mehr als Textilarbeiterinnen. Trotzdem sagt sie: "Ich habe mein Ziel erreicht." Unter ihren ehemaligen Klassenkameradinnen sei sie die Ausnahme. Fast alle seien Ehefrauen und hätten keinen Beruf gelernt. Das durchschnittliche Heiratsalter für Frauen liegt in Bangladesch bei 19 Jahren. Auch deswegen müssen sich die Hebammen verpflichten, während der Ausbildung nicht zu heiraten. "Die Ehe sperrt viele Frauen hinter die Haustür", sagt Afroja.

Statistisch kann man noch nicht nachweisen, wie die Hebammen die Müttersterblichkeitsrate in Bangladesch beeinflussen. Rondi Anderson, die Hebammenspezialistin des UN-Bevölkerungsfonds in Dhaka, hofft, dass dies in etwa zehn Jahren möglich ist. Insgesamt brauchte man etwa 20.000 Hebammen, um alle Mütter betreuen zu können. Bislang gibt es nur ein Zehntel davon. Doch dazu kommen andere Schwierigkeiten. Es gibt keine erfahrenen Kollegen, die frisch Ausgebildete anleiten. Manche Kliniken setzten die Hebammen wieder als Krankenschwestern ein und nicht im Entbindungsraum. Außerdem fehlten Medikamente, erzählt Rondi Anderson: "Bangladesch steht noch am Anfang."

Sie können die Hebammen bei Aufklärung und Rat für Mütter in Bangladesch unterstützen. Wir leiten Ihre Hilfe weiter. Bitte spenden Sie an: IBAN DE20 2007 0000 0469 9500 00 – BIC DEUTDEHH – Stichwort "Hebammen"; www.stiftungstern.de

Doch allein in Afrojas kleinem Geburtshaus wurden vergangenes Jahr mehr als 500 Babys geboren. Die Familien scheinen also offen zu sein, abseits von Ärzten und traditionellen Geburtshelfern zu entbinden. Auch wenn es sicher noch eine zweite Generation an Hebammen braucht, um die Profession zu etablieren – Afroja Akter scheint von den Frauen im Viertel angenommen zu werden.

Nur deine Milch

"Du weißt am besten, was für deinen Sohn richtig ist", ermuntert sie die Mutter, deren Baby an Gelbsucht leidet. "Kein Essen der Welt kann dein Kind bitter werden lassen oder süß machen. Es braucht nur deine Milch." Dann stellt sie die Neugeborenen-Waage auf.

3,2 Kilogramm. Der Säugling hat zugenommen. Die Mutter verspricht, dass sie am nächsten Tag rausgehen wird. Zehn Minuten, ganz früh am Morgen.