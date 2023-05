Barack Obama kommt nach Berlin – und nimmt 2500 für ein Foto

"An Evening with Barack Obama" heißt die Tournee des früheren US-Präsidenten, nun macht sie Halt in Berlin. In der Mercedes-Benz-Arena sind noch überraschend viele Plätze frei – zumindest für diejenigen, die 100 Euro und mehr ausgeben wollen.

Alle Jubeljahre erscheint der mittlerweile ergraute Messias auf den Bühnen Deutschlands. Zuletzt vor ziemlich genau vier Jahren in der Kölner Lanxess-Arena. Damals sprach er im Rahmen einer etwas hochtrabend "World Leadership Summit" genannten Vortragsreihe. Jetzt, am Mittwoch in Berlin, wird es persönlicher: "An Evening with Barack Obama" heißt der Auftritt des früheren US-Präsidenten. Ort ist aber kein kuscheliges Kaminplätzchen, sondern die Mercedes-Benz-Arena mit rund 17.000 Sitzgelegenheiten.

Karten gibt es noch für 100 Euro

Obwohl Obama nach wie vor ein Weltstar ist, sind immer noch Karten für seinen Auftritt (Thema: "Die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit") erhältlich. Nicht mehr die günstigsten Kategorien für 61 beziehungsweise 83 Euro freilich. Aber wer bereit ist, zwischen 105 bis 391 Euro auszugeben, hat dafür noch erstaunlich viele Möglichkeiten.

Vergriffen scheinen zudem die richtig teuren Eintrittskarten zu sein. Das sogenannte "Gold Ticket", in dem ein Willkommensgetränk, ein Abendessen im Arena-Restaurant sowie ein Sitzplatz in der dritten beziehungsweise vierten Reihe inbegriffen ist, ist für den doppelten Preis in Höhe von 1000 Euro nur noch über Kleinanzeigenseiten zu haben.

Foto mit Barack Obama für 2500 Euro

Die teuerste Kategorie kostete 2500 Euro. Mit dem nicht mehr erhältlichen "Exklusive VIP-Pass" gibt es die Möglichkeit für ein Foto mit Barack Obama. Da jeder, der sich dem Ex-US-Präsidenten derart nahekommt, vom Secret Service persönlich gecheckt wird, dürfte es nur eine sehr begrenzte Menge der Tickets gegeben haben. 2019 in Köln hat der gleiche VIP-Zugang noch 5000 Euro gekostet.

Moderiert wird der Auftritt übrigens von Klaas Heufer-Umlauf. Der hat bereits Obamas Auftritt in Zürich am Wochenende begleitet. Zuvor war er aus Barcelona angereist, am 1. Mai war er in Amsterdam aufgetreten.