Seit 2017 ist der Ex-Präsident Barack Obama nicht mehr offiziell im Weißen Haus in Washington gewesen. Das hat sich am Montag geändert. Mit stehendem Applaus wurde Obama empfangen. Und, wie in alten Tagen, zeigte der 60-Jährige Humor: "Vizepräsident Biden", sagte Obama zur Begrüßung an die Adresse seines früheren Stellvertreters Joe Biden. Fügte aber schnell hinzu "das war ein Scherz" und "das war abgesprochen." Der aktuelle US-Präsident Joe Biden ging jedoch gerne auf die Vorlage ein. An Obama gerichtet sagte er: "Herr Präsident, Willkommen zurück im Weißen Haus. Es fühlt sich an wie in den guten alten Zeiten." Hintergrund des Besuchs von Obama im Weißen Haus war die öffentliche Unterschrift einer Reform des Gesetzes zur Gesundheitsversorgung in den USA. Das Gesetz, das auch als “Obamacare” bekannt wurde, war ein großer politischer Erfolg der Regierung in den Jahren 2009 bis 2017. Obamacare regelt unter anderem den Zugang zur Krankenversicherung und gilt als ein wesentlicher Teil des aktuellen US-Gesundheitssystems.