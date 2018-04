Barbara Bush ist tot - nach einem Leben im Rampenlicht der US-Politik starb die ehemalige First Lady am Dienstag im Alter von 92 Jahren. Einer Erklärung ihrer Familie zufolge verstarb sie in ihrem Haus in Texas - erst kurz zuvor hatte sie erklären lassen, trotz voranschreitender Krankheit keine medizinische Hilfe mehr in Anspruch nehmen zu wollen. Barbara Pierce Bush war 73 Jahre lang mit dem 1989 ins Präsidentenamt gewählten Republikaner George H. W. Bush verheiratet und war die Mutter von George W. Bush, der im Jahr 2001 ins Amt kam. Bush galt als über die Parteiengrenzen hinaus beliebte Persönlichkeit und war bekannt für ihren direkten und selbstironischen Humor. Mit ihrer Barbara Bush Foundation setzte sie sich dafür ein, auch Erwachsenen das Lesen und Schreiben beizubringen. Sie trat für soziale Schwache ein, auch für Obdachlose und HIV-Infizierte. Unumstritten war sie aber nicht. Immer wieder wurde sie für ihr konservatives Frauenbild kritisiert.