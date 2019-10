Bei Protesten von Tausenden Anhängern der katalanischen Separatisten in Barcelona ist es am Dienstag zu Ausschreitungen gekommen. Einige Kundgebungsteilnehmer warfen Gegenstände auf Bereitschaftspolizisten. Sie versuchten eine Barriere vor dem Sitz der Vertretung der Madrider Zentralregierung zu durchbrechen. Viele Demonstranten skandierten "Freiheit für politische Gefangene". Die Polizei setzte Schlagstöcke ein. Zudem löste sie Blockaden von Straßen und Regionalbahnhöfen auf. Der Oberste Gerichtshof in Spanien hatte am Montag neun Anführer der katalanischen Separatisten wegen Aufruhrs zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt. Tausende Menschen protestierten daraufhin am Montag gegen die Gerichtsurteile, der Flughafen der katalanischen Hauptstadt wurde zeitweise lahmgelegt. Auch am Dienstag wurden Dutzende Flüge gestrichen. Im Oktober 2017 hatte eine Mehrheit für die Ablösung Kataloniens von Spanien gestimmt. Daraufhin wurden die Regierungsgeschäfte kommissarisch von Madrid übernommen und einige Separatistenführer verhaftet. Polizeikreisen zufolge bereiten sich die Behörden auf weitere Proteste vor. Für Freitag kündigte die Gewerkschaft IAC einen Generalstreik an.