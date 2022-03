Sehen Sie im Video: Sanktionen gegen Putin-Vertrauten – spanische Behörden setzen Yacht "Valerie" fest.









STORY: Nach Angaben des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, hier am Montag in einem Interview, haben die Behörden eine Yacht im Hafen von Barcelona festgesetzt. Zwei voneinander unabhängige Quellen bezeichneten diese als Eigentum eines Verbündeten Putins. Beide verwiesen auf den russischen Milliardär Sergej Tschemesow. Wie Putin auch ist er ein ehemaliger KGB-Offizier und heute Chef des Staatsunternehmens Rostec. Sanchez sprach von einer "technischen Immobilisierung" der 85 Meter langen Yacht, die den Namen "Valerie" tragen soll. Der Westen hat russische Milliardäre mit Sanktionen belegt, Staatsvermögen eingefroren und einen Großteil des russischen Unternehmenssektors von der Weltwirtschaft abgeschnitten, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach dem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar zu einem Kurswechsel zu zwingen. In einer Nachricht hatte Tschemesow in dieser Woche erklärt, dass Russland trotz der Sanktionen "siegreich" sein werde. Tschemesow war bereits 2014 von den Vereinigten Staaten und 2020 von Großbritannien wegen der Annexion der Krim durch Russland sanktioniert worden und steht auf entsprechenden Listen, die Anfang des Monats von den Vereinigten Staaten und Australien veröffentlicht wurden.

Mehr