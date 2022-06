Sieben Jahre nach dem Terroranschlag im Pariser Nachtclub Bataclan sprechen französische Richter 19 Männer für schuldig. Der Hauptangeklagte und letzte Überlebende Salah Abdeslam wird wegen Mordes verurteilt.

Nach den Terroranschlägen auf die französische Hauptstadt Paris haben französische Richter nun ihr Urteil gefällt. 19 Männer sprach das Gericht wegen wegen verschiedener Straftaten in Verbindung mit Terrorismus für schuldig, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Salah Abdeslam, der wohl einzige Überlebende des Terrorkommandos und Hauptangeklagte, wurde demnach wegen Mordes und Terrorismus verurteilt. Ihm droht Frankreichs Höchststrafe: lebenslange Haft ohne Bewährung.

Am 13. November 2015 wurde Paris von mehreren Terroranschlägen erschüttert. Im Konzertsaal Bataclan richteten die Extremisten ein Massacker an und verbreiteten Terror in Pariser Straßencafés. Am Stade de France sprengten sich während eines Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich drei Selbstmordattentäter in die Luft. Bei dem wohl tödlichsten Angriff in der Geschichte Frankreichs starben 130 Menschen. 350 weitere wurden von den Extremisten verletzt. Noch am sleben Abend wurde ein Attentäter von der Polizei erschossen. Weitere starben durch Polizeieinsätze in den darauffolgenden Tagen.

Der 32-Jährige Abdeslam hatte sich zu Anfang des Prozesses als Kämpfer des Islamischen Staates bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe für den Hauptangeklagten Salah Abdeslam gefordert. Seine Erklärung, dass er seinen Sprengstoffgürtel "aus Menschlichkeit" nicht gezündet hatte, hatte die Staatsanwaltschaft nicht überzeugt.

Belgien hatte Abdeslam bereits zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Er sitzt in Frankreich unter besonderen Auflagen in Haft. Von den weiteren 19 Angeklagten wurde sechs der Prozess in Abwesenheit gemacht. Ein Beschuldigter sitzt in der Türkei in Haft, fünf sollen in Syrien gestorben sein. Die Angeklagten besorgten unter anderem Papiere, fuhren Abdeslam außer Landes oder waren verhinderte Attentäter.