Sie lassen sich nicht einschüchtern. Trotz der Drohungen von Präsident Alexander Lukaschenko gingen auch am Mittwoch Hunderte Demonstranten in der Hauptstadt von Belarus Minsk auf die Straße. Sie versammelten sich vor dem Innenministerium und forderten die Freilassung von Demonstranten, die bei vergangenen Protesten festgenommen worden waren. Zahlreiche Polizisten waren vor Ort, griffen aber nicht ein. Diese Demonstranten zeigten sich entschlossen: "Wir sind hier, weil wir ein Ziel haben: Wir wollen Frieden. Wir wollen das die Führung zurücktritt, wir sind mit dem Ergebnis der Wahlen nicht einverstanden. Das wollen wir deutlich machen. Und das werden wir so lange machen, wie wir es können. Wir werden Druck machen, bis die Regierung zurücktritt." "Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was passieren wird. Ich habe Angst. Als Frau habe ich Angst. Aber da ist etwas, warum man trotzdem auf die Straße geht. Trotz der Angst. Weil es um die Zukunft geht. Und es ist noch gruseliger, weil noch mehr schlimme Dinge in diesem Land passieren werden." Die EU erkennt das Wahlergebnis der belarussischen Präsidentschaftswahl nicht an und hatte Russland vor einem Eingreifen in der ehemaligen Sowjetrepublik gewarnt. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte Schritte der Europäischen Union gegen den belarussischen Führungsapparat an. Lukaschenko hatte wie die russische Regierung vor einer Einmischung aus dem Ausland gewarnt.

