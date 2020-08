Sehen Sie im Video: Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja fordert, "gefälschte Belarus-Wahlen nicht anzuerkennen".









Die Europäische Union soll nach den Worten der Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja das Ergebnis der Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkennen. Diese sei gefälscht worden, sagte sie in einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft. Die EU müsse den Willen des Volkes anerkennen, forderte Tichanowskaja, die sich derzeit in Litauen aufhält. "Menschen, die auf den Straßen ihrer Städte für ihr Votum einstehen wollten, wurden vom Regime brutal geschlagen, eingesperrt und gefoltert. Hunderte wurden verletzt, mindestens zwei Menschen verloren ihr Leben. All dies findet genau jetzt mitten in Europa statt. Ich fordere Sie auf, diese gefälschten Wahlen nicht anzuerkennen. Herr Lukaschenko hat in den Augen unserer Nation und der Welt jegliche Legitimität verloren." Der belarussische Präsident hatte sich zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Europäische Union wertet die Wahl als nicht demokratisch legitimiert und hat Sanktionen gegen die Verantwortlichen auf den Weg gebracht. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen in einem Video-Gipfel über die Krise in Belarus beraten.

