Sehen Sie im Video: Lukaschenko zu streikendem Arbeiter – "Keine Sorge, ich werde Dich nicht verprügeln"





Der Präsident von Belarus Alexander Lukaschenko suchte am Montag die direkte Konfrontation. Zuvor war er bei einem Termin in einer Traktoren-Fabrik in Minsk ausgebuht worden. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Lukaschenko in Begleitung seiner Leibwächter auf einen Arbeiter zugeht. "Keine Sorge, ich werde dich nicht verprügeln", sagt Lukaschenko dem Mann. Aber wenn jemand hier etwas provoziert, dann werden wir es auf die harte Art und Weise klären, droht er. Die Szene macht deutlich, dass die Nerven bei Lukaschenko blank liegen. Immer mehr Mitarbeiter großer, staatlicher Betriebe in Belarus legten ihre Arbeit nieder und schlossen sich den Protesten gegen die Regierung von Lukaschenko an. Lukaschenko hatte die Auswirkungen der Streiks heruntergespielt. "Die, die arbeiten wollen, sollen arbeiten, wenn sie nicht arbeiten wollen, nun, dann werden wir sie nicht dazu zwingen", wurde er zitiert. Der 65-Jährige Lukaschenko regiert Belarus seit 26 Jahren autoritär. Bei der Wahl hatte er sich zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte teils brutal vorgingen. Zuletzt soll Lukaschenko nach Medienberichten zu Zugeständnissen bereit gewesen sein, allerdings nicht auf Basis von Protesten auf der Straße. Demnach sei er bereit, die Verfassung zu ändern und die Macht im Land neu zu verteilen. Auch Neuwahlen seien möglich, sobald eine neue Verfassung in Kraft sei, hieß es.

