Die Polizei in Belarus ist nach dem offenbar erneuten Sieg von Amtsinhaber Alexander Lukaschenko bei der Präsidentenwahl gegen Demonstranten vorgegangen. Augenzeugen zufolge wurden in Minsk mindestens zehen Menschen festgenommen. Ein Mann soll aus einem Polizeiwagen geworfen worden sein und leblos am Boden liegen geblieben sein. Nach offiziellen Angaben gab es dagegen keine Verletzten unter den Demonstranten. Örtliche Medien berichteten von Festnahmen und Zusammenstößen in der Hauptstadt und anderen Städten. Vor der Abstimmung am Sonntag waren Menschenrechtsgruppen zufolge mehr als 1300 Personen in Haft genommen worden. Lukaschenko hatte vor Protesten nach der Wahl gewarnt. Offiziellen Nachwahlbefragungen zufolge dürfte Lukaschenko die Wahl mit fast 80 Prozent gewinnen, seine Rivalin Swetlana Tichanowskaja erhielt knapp sieben Prozent. Westliche Beobachter stufen die Abstimmung als weder frei noch fair ein. Lukaschenko wies nach der Abgabe seiner Stimme Berichte über Repressionen als "Fake News" zurück. Tichanowskajas Lager sei keine Bedrohung, sagte er In der Bevölkerung von Belarus herrscht große Unzufriedenheit wegen der Lage der Wirtschaft, der Menschenrechte und Lukaschenkos Umgang mit der Corona-Krise. Er hatte die Krankheit als "Psychose" bezeichnet und Wodka und Eishockey als Gegenmittel vorgeschlagen.

