Nach dem gescheiterten Putschversuch kommen Wagner-Söldner und ihr Chef Jewgenij Prigoschin in Belarus unter. Wie Präsident Alexander Lukaschenko von der Situation profitiert und was das für die belarussische Bevölkerung bedeutet. Marina Klimchuk

Wie viel Kontrolle hat der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko über sein Land? Was bedeutet der Putschversuch vom vergangenen Samstag für die Menschen in Belarus, was für den russischen Kriegsverlauf in der Ukraine? Die dramatischen Ereignisse vom Wochenende liefern viele Fragen. Auch Tage nach der Revolte von Jewgenij Prigoschin und seiner Söldnertruppe Wagner herrscht wenig Klarheit über die Details des Deals zwischen Lukaschenko, Putin und Prigoschin.