Sehen Sie im Video, wie das Personal einer Klinik in Brüssel der Regierungschefin einen frostigen Empfang bereitet.





Es war ein ziemlich frostiger Empfang für die belgische Regierungschefin Sophie Wilmès am Wochenende in Brüssel. Bei ihrem Besuch eines Krankenhaus in der belgischen Hauptstadt, drehten ihr die dort wartenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demonstrativ den Rücken zu, als sie mit ihrem Wagen vorfuhr. Mit der Aktion demonstrierte die Krankenhausbelegschaft gegen die schlechte Ausstattung mit Personal und Material. In einem Bericht von belgischen Medien wurde ein Pfleger zitiert, der von steigenden Burn-Out-Fällen im Krankenhaus berichtete. Ein Sprecher von Wilmes sagte, die Regierungschefin habe in der Klinik 40 Minuten lang mit Vertretern des medizinischen Personals gesprochen. Dort sei die Atmosphäre freundlicher gewesen. Belgien ist von der Coronavirus-Pandemie stark betroffen und hat eine der höchsten Pro-Kopf-Todesraten weltweit. Bisher starben dort nach offiziellen Angaben mehr als 9000 Menschen an Covid-19.