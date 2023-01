von Jonas Breng Kaum im Amt streckt Benjamin Netanjahu die Hand nach Moskau aus. Hinter der Geste für "Freund" Putin steckt aber nicht nur eine Provokation in Richtung Westen, sondern vor allem ein taktisches Manöver. Netanjahu bereitet sich auf die Krisen der Zukunft vor.

Offenbar konnte er es kaum erwarten. Wladimir Putin ließ sich im Dezember nicht lange bitten, um zum Hörer zu greifen und dem alten Kameraden zu gratulieren. Schon am Morgen des 22. Dezember 2022, nur einen Tag nachdem Benjamin Netanjahu in einem denkwürdigen Fotofinish seine Regierung an den Start gebracht hatte, klingelte in Jerusalem das Telefon. Dass es dem russischen Staatschef offenbar ein so dringendes Bedürfnis gewesen war, der erste Gratulant für Israels frisch gebackenen Dauerpremier zu sein, lässt tief blicken.