Nach dem Ende der Kämpfe in Berg-Karabach wollen sich Vertreter der aserbaidschanischen Regierung und der Berg-Karabach-Armenier zu Gesprächen treffen.

Aserbaidschan hat am Mittwochabend den Sieg über Armenier in Berg-Karabach verkündet. Man habe in einer eintägigen Militäroperation die Herrschaft über das Gebiet im Südkaukasus wiederhergestellt, sagte Präsident Aliyev in einer Fernsehansprache. Der Einsatz sei beendet. Bei der Militäroffensive Aserbaidschans in der abtrünnigen Region Berg-Karabach sind nach Angaben eines Menschenrechtlers aus dem Lager der Separatisten mindestens 200 Personen getötet worden. Die Angaben konnten unabhängig zunächst nicht bestätigt werden. In Armeniens Hauptstadt Eriwan flammten hingegen Proteste auf. Die Teilnehmer dort forderten mehr Beistand für ihre Landsleute in Bergkarabach. Es kam zu Ausschreitungen. Am Donnerstag wollen sich Vertreter der aserbaidschanischen Regierung und der Berg-Karabach-Armenier zu Gesprächen treffen. Dabei soll es um die Wiedereingliederung der Enklave in den aserbaidschanischen Staat gehen.