Über einen Staatssender Chinas wurde einem Medienbericht zufolge eine Dokumentation über die Volksbefreiungsarmee veröffentlicht, in der deren Bereitschaft für einen Einmarsch in Taiwan gezeigt wird. Mehrere Soldaten seien zu sehen, die bereit wären, im Kampf gegen den Feind ihr Leben zu opfern.

Anlässlich des 96-jährigen Bestehens der chinesischen Volksbefreiungsarmee hat die Regierung Chinas über ihren Staatssender eine Militärdokumentation veröffentlicht, in der die Bereitschaft der Volksrepublik zu einer Invasion Taiwans demonstriert wird. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur Associated Press (AP).

In der achtteiligen Serie mit dem übersetzen Titel "Träume verfolgen" seien Militärübungen aller Art zu sehen, unter anderem auch die "Joint-Sword"-Übung, bei der die chinesische Armee Taiwan umkreist. Das Manöver habe die Marine im April 2023 bereits durchgeführt, als Reaktion auf den Besuch des taiwanesischen Präsidenten in den USA. AP berichtet außerdem von Videosequenzen des Flugzeugträgers Shandong, der mit weiteren Militärschiffen in die Meerenge zwischen China und Taiwan kreuzt. Das Schiff habe in den vergangenen Monaten bereits mehrfach die inoffizielle Grenze im Meer zwischen dem chinesischen Festland und der Pazifikinsel überquert.

Neben den Militärübungen sehe man in der Dokumentation vor allem Soldaten, die bereit seien, in einer möglichen Invasion ihr Leben zu opfern. "Wenn der Krieg ausbricht und die Bedingungen zu schwierig sind, um die Seeminen im Kampf sicher zu entfernen, würden wir unsere eigenen Körper benutzen, um einen sicheren Weg für unsere Truppen freizumachen", sagte ein Froschmann des Minenräumungskommandos AP zufolge in der Dokumentation. Ein Pilot der Luftwaffe kündige an, sein Kampfjet wäre "das letzte Geschoss, das auf den Feind zufliegen würde", wenn er im Kriegsfall seine Munition aufgebraucht hätte. Wie die auf dem Festland Chinas gesperrte Hongkonger-Tageszeitung "South China Morning Post" berichtet, seien auch Soldaten zu sehen gewesen, die Lieder über Chinas Patrouillen rund um Taiwan singen. Ein Mitglied des Amphibienkommandos habe außerdem gesagt, er würde "gerne auf die andere Seite der Meerenge gehen". Auf diesen Tag habe er sich vorbereitet.

Taiwan ist eine unabhängige, demokratisch regierte Insel im pazifischen Ozean. Die Volksrepublik China erhebt jedoch Anspruch auf das Land und drohte bereits mit einer gewaltsamen Übernahme. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern hatten sich verschärft, nachdem Taiwan in den vergangenen Monaten seine Beziehung zu den USA intensiviert hatte.

Quellen: Associated Press, "The Guardian", "South China Morning Post"