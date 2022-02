Es war ein beeindruckendes Bild, das sich am Sonntag in Berlin bot. Zur Demonstration gegen die russische Invasion in der Ukraine und für Frieden waren deutlich mehr Menschen gekommen, als zunächst gedacht war. Die Polizei sprach in einer ersten Schätzung von Zahlen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Straße des 17. Juni in der Hauptstadt war voller Menschen, von allen Seiten strömten sie zur Kundgebung. Die Veranstalter hatten vorab mit 20.000 Teilnehmern gerechnet. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa". Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Hilfs- und Friedensorganisationen, Gewerkschaften ,Kirchen und Umweltschützern. "Und ich würde gerne die Mütter der Welt , der russischen Welt aufrufen: sperrt eure Männer, eure Söhne, eure Jungs ein. Und lasst sie überhaupt nicht los. Und lasst sie nicht in den Krieg ziehen." "Es kann nicht angehen, dass so ein Mann Europa noch einmal in so eine Krise führt. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das können wir nicht unterstützen, auf keinen Fall." Die Demonstranten forderten die russische Regierung auf, die Angriffe einzustellen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen.