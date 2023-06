Ein Mädchen legt außerhalb von Berlusconis Villa in Rom Blumen nieder

Ein Mann wie Italien selbst – so reagieren die Landsleute auf den Tod von Silvio Berlusconi

von Luisa Brandl Zu Lebzeiten spaltete Silvio Berlusconi das Land. Im Tode verneigt sich Italien vor ihm. Ob Mario Draghi oder Giorgia Meloni, die Politik lobt ihn als einmalige Persönlichkeit – dessen Schattenseiten eben auch die Italiens widerspiegelten.

Italien nimmt die Notiz von Silvio Berlusconis Tod auf wie das Ableben eines Monarchen. Das Parlament in Rom unterbricht heute und morgen seine Arbeit. Regierungschefin Giorgia Meloni hat eilig alle Termine abgesagt. Vor dem Anpfiff eines jeden Fußballspiels auf italienischem Rasen wird bis zum Wochenende eine Schweigeminute für "Il Presidente" eingelegt, so hat es der Präsident von Italiens Fußballverband Gabriele Gravina angeordnet. Die Fahnen vor dem Senat, der zweiten Parlamentskammer, stehen für den verstorbenen 86-jährigen Senator Berlusconi auf Halbmast. Und in seiner Heimatstadt Arcore bei Mailand wird der 12. Juni zum Tag der Trauer proklamiert.