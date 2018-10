Das Europaparlament stellt sich hinter das geplante Verbot von Einwegplastikartikeln in der EU. Bestimmte Kunststoffprodukte wie Besteck, Teller oder Trinkhalme, für die es Alternativen gebe, sollen bis 2021 vom Markt verschwinden, beschlossen die Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg. Zudem verlangten sie noch die Aufnahme von Produkten wie leichten Einkaufstüten auf die Verbotsliste. Und die Recyclingquote für Plastikflaschen soll bis 2025 auf 90 Prozent steigen. Das belgische Mitglied des Europäischen Parlaments Frederique Ries am Mittwoch in Straßburg: "Am Ende des Tages endet es in unseren Körpern. Und es hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Aber es gibt Alternativen, die nicht teuer und oft europäisch sind. Wir müssen die Dinge also ändern. Und das war der Wille und die Argumentation der Kommission." Der Vorschlag, dem die EU-Länder zustimmen müssen, soll die Meeresverschmutzung verringern. Kunststoffe machen 85 Prozent der Abfälle in den Meeren aus. Zudem wurde Mikroplastik auch erstmals bei Menschen nachgewiesen. Die EU-Kommission erhofft sich durch ihren Richtlinienvorschlag eine frühe Umstellung der Produktion und eine Vorreiterrolle in dem Bereich.