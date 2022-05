von Jonas Breng Bei den Gasverhandlungen am Freitag kommt es vor allem auf einen Mann an: den katarischen Emir Tamim Bin Hamad Al Thani. Seit Jahrzehnten herrscht sein Clan über den WM-Gastgeber. Aber wer sind diese Menschen, die Milliarden in Sportevents investieren und Deutschland nun vor einer Energiekrise bewahren sollen?

Vor einiger Zeit ging in Katar ein Bild bei Instagram viral. Nein, es war nicht Robert Habecks Verbeugung vor dem Scheich, aber ein Bild, in dem beinah schon alles steckt: der Prunk, die PR und all die Widersprüche, die Katar, diesen hyperreichen Ministaat am Golf so besonders machen. Zu sehen ist eine verschleierte Frau in einem teuren, schwarzen Gewand, die mit einer Greifzange am Strand von Doha eine Plastiktüte aus dem Gras fischt. Natürlich versteckt sich dabei der Sprengstoff in der Identität der Frau. Denn es ist Sheikha Mayassa, die Schwester des Emirs von Katar, die sich da der Abfallkolonne angeschlossen hat.