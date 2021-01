Sehen Sie im Video: "Die Simpsons"-Orakel – Kultserie "prophezeit" Kamala Harris' Outfit und Tom Hanks' Auftritt.









Der Zeichentrickserie "Die Simpsons" werden in den sozialen Netzwerken hellseherische Fähigkeiten nachgesagt.





Immer wieder wirken alte Szenen der Kultserie wie ein Orakel, das aktuelle Ereignisse vorhersagt.





Auch im Zusammenhang mit Joe Bidens Amtseinführung als US-Präsident sehen Fans der Serie Parallelen zwischen den fiktiven Ereignissen in Springfield und der Realität.





Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen dieses Mal Parallelen zwischen der Kleidung von Lisa Simpson und der neuen US-Vizepräsidentin Kamala Harris.





“Yeah, everything that ever will be has already been on “The Simpsons”. But this is a bit on the nose.”

Übersetzung: “Ja, alles, was jemals sein wird, war bereits auf "The Simpsons". Aber das ist ein bisschen zu eindeutig.”





Doch die Übereinstimmungen beschränken sich nicht nur auf das ähnliche Outfit.





Die Simpsons-Episode "Barts Blick in die Zukunft" aus dem Jahr 2000 zeigt Lisa Simpson als frisch gewählte US-Präsidentin. Auch sie übernimmt – genau wie Kamala Harris mit Joe Biden im Januar 2020 – das Amt von Donald Trump.





"Wie Sie wissen, haben wir ein ziemliches Haushaltsdefizit von Präsident Trump geerbt. Wie schlimm sieht es aus?" – Lisa Simpson, Staffel 11, Folge 17, "Barts Blick in die Zukunft"





Auch Tom Hanks Auftritt als Moderator der US-Regierung sollen "Die Simpsons" in ihrem Kinofilm aus dem Jahr 2007 vorhergesagt haben.





"Hallo, ich bin Tom Hanks. Die US-Regierung hat ihre Glaubwürdigkeit verloren, daher leiht sie sich etwas von meiner aus." – Szene aus "Die Simpsons – Der Film"





Hanks hatte im Rahmen von Bidens Vereidigung die Moderation der Musik-Show "Celebrating America" übernommen.





Wann das "Simpsons"-Orakel das nächste Mal zuschlägt ist fraglich. Fest steht jedoch, dass die Serie mit ihre "Vorhersagen" immer wieder für lustige Momente sorgt.

