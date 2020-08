Sehen Sie im Video: Biden in Nominierungsrede – Werde Amerika einen und das Beste aus uns herausholen.









Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat in seiner Nominierungsrede versprochen, die Amerikaner im Falle eines Wahlsiegs wieder zu einen: "Hier und heute gebe ich Ihnen mein Wort: Wenn Sie mir die Präsidentschaft anvertrauen, werde ich das Beste aus uns allen herausholen, nicht das Schlechteste", sagte Biden am Donnerstag in seiner Heimatstadt Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. "Ich werde auf der Seite des Lichts stehen, nicht auf der der Finsternis." Die Nominierungsrede Bidens bildete den Abschluss des viertägigen Parteitags der Demokraten, der wegen der Corona-Pandemie online abgehalten wurde. Biden geht mit der kalifornischen Senatorin Kamala Harris als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft ins Rennen. Gewählt wird am 3. November.

