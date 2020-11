Sehen Sie im Video: Biden vs. Trump – Schlüsselmomente – was den US-Wahlkampf geprägt hat.









Prägende Ereignisse für den US-Wahlkampf 2020 11. März 2020 Nach langem Herunterspielen der Corona-Pandemie wendet sich Trump mit ernsten Worten an die Nation und erklärt den Nationalen Notstand. 8. April 2020 Demokrat Bernie Sanders zieht sich als Präsidentschaftskandidat zurück. Ehemaliger Vize-Präsident Joe Biden wird Trumps Rivale. 23. April 2020 Trump sagt bei Pressekonferenz, man könne Desinfektionsmittel gegen Corona spritzen lassen. 25. Mai 2020 Der Afroamerikaner George Floyd kommt durch Einwirken eines Polizisten ums Leben. Im ganzen Land kommt es zu Protesten. 1.Juni 2020 Trump lässt sich mit einer Bibel vor der St. John's Kirche fotografieren. Black Lives Matter-Demonstranten wurden zuvor mit Tränengas vertrieben. Trumps Umfragewerte sinken daraufhin stark. 11. August 2020 Kaliforniens Senatorin Kamala Harris wird Bidens „Running Mate". 29. September 2020 Biden zu Trump in hitziger Fernsehdebatte: „Können Sie bitte mal die Klappe halten?" 2. Oktober 2020 Trump wird positiv auf Corona getestet. 22. Oktober 2020 Die zweite TV-Debatte verläuft „staatsmännischer". Trump liegt in Umfragen weiterhin hinter Biden.

